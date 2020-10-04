4 وصايا من الصحة السعودية للمعتمرين فى هذ العام

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودى الدكتور محمد العبدالعالى، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم، بحسب "سبوتنيك" : تبدأ اليوم أولى مراحل عودة العمرة، ونوصى المعتمرين بما يلى : أخذ التطعيمات اللازمة، لاسيما فى هذا الموسم ومن أهمها التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، ولبس الكمامة، وتعقيم اليدين وترك مسافة آمنة".

وبدوره أكد المتحدث الرسمى للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى هانى بن حسنى حيدر، أن الرئاسة استنفرت أقصى طاقاتها وسخَّرت إمكاناتها كافة، لاستقبال المعتمرين وفق الإجراءات الاحترازية، بحسب موقع "عاجل" السعودى.

وأشار المتحدث إلى أن السلطات المسؤولة عن العمرة قد "جنَّدت أكثر من 1000 شخص من منسوبيها للقيام بمهام تنظيم عملية تفويج المعتمرين إلى صحن المطاف، والتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية والتباعد المكانى ومنع حالات التكدس والزحام والتقيد بالمسارات الافتراضية من خلال الملصقات الموضحة على صحن المطاف".

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واعتبر المتحدث أن هذه الإجراءات أسهمت "فى انسيابية عملية الطواف والسعى وتيسيرها على المعتمرين".

ونوه المتحدث إلى أن الجهات المسؤولة تقوم بتعقيم صحن المطاف والمسعى "فور انتهاء كل فوج من منسكهم، بمجموع غسلات يصل إلى 10 مرات فى اليوم والليلة"، مبينا أن هذه المهمة يقوم فيها "أكثر من 4000 عامل بالإضافة إلى 450 عاملًا مخصصين لعمليات تعقيم الأسطح والأرضيات".