توتنهام يذل مانشستر يونايتد بكابوس سداسي في مسرح الأحلام

شهد ملعب أولد ترافورد “مسرح الأحلام”، سحق توتنهام هوتسبير لمضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 6-1، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. سجل سداسية توتنهام المدوية تانجي ندومبيلي (4) وهيونج مين سون (7- 37) وهاري كين (30- 79) وسيرج أورييه (51)، بينما

أحرز هدف مانشستر الوحيد برونو فيرنانديز (2). وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر عند 3 نقاط في المركز الـ16. اظهر المزيد

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