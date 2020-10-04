الجزائر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وحسب الناطق الرسمى باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، بحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد ارتفع العدد الإجمالى للإصابات بالوباء إلى 52136 حالة، منذ ظهوره فى مارس الماضى فى الجزائر.

وأضاف فورار، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 1760 حالة، مشيراً إلى أن 96 مريضا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 36578 حالة.