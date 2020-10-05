المغرب : تسجيل 2044 إصابة جديدة بكورونا

وذكرت وزارة الصحة المغربية، فى بيان اليوم الأحد، أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية بلغ 2577931 حالة منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب يوم 2 مارس الماضى.
وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 37 وفاة جديدة، ليصل إجمالى عدد الوفيات فى المغرب إلى 2330 حالة، فى حين تم تسجيل 2349 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافى إلى 111036 حالة.
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