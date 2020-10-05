وأضافت الحكومة فى بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء إنه بموجب الإجراءات الجديدة سيتم إعادة فتح المدارس فى 21 أكتوبر والجامعات فى 22 نوفمبر. وخففت الجزائر القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وشمل ذلك استئناف خدمات النقل العام وإعادة فتح بعض الشركات والمساجد وأماكن الترفيه.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر تتخذ إجراءات إضافية لتخفيف قيود كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.