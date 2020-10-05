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الرئيس الموريتانى يتوجه إلى الكويت لتقديم العزاء فى الأمير الراحل

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أ ش أ 2020-10-05 05:42 0 تبليغ

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وذكرت الإذاعة الموريتانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الغزوانى يرافقه وفد كبير، يضم وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير الشؤون الإسلامية الداه ولد سيدى ولد أعمر طالب، وبعض نواب البرلمان.

كانت موريتانيا قد أعلنت الحداد على الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقال الرئيس الموريتانى إن الشيخ صباح كان غيورًا على وحدة وثوابت الأمتين العربية والإسلامية.

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