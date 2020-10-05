اليمن .. افتتاح وحدة بى سى آر لفحوصات كورونا فى عتق





افتتح وزير الصحة والسكان اليمنى الدكتور ناصر باعوم، وحدة البيولوجيا الجزئية "البى سى آر"، الخاصة بفحوصات فيروس كورونا فى مركز العزل بمدينة عتق، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

جاء ذلك، بحضور وزيرى الثقافة مروان دماج، والشباب والرياضة نائف البكرى، ومحافظ شبوة محمد بن عديو. وثمن الوزير "باعوم" الدعم المتواصل المقدم من مركز الملك سلمان للقطاع الصحى فى مختلف المحافظات اليمنية، منوها برفده لمراكز العزل فى كل من مأرب والمهرة وحضرموت الساحل والوادى بأجهزة مماثلة لفحص كورونا وذات تشخيص دقيق.

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