الزكاة والدخل : لا يوجد حد تسجيل إلزامي للمعاملات في ضريبة التصرفات العقارية

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه لا يوجد حد تسجيل إلزامي للمعاملات في ضريبة التصرفات العقارية، مبينةً أنه يجب تسجيل أي عملية تصرف عقاري بأي مبلغ كان.
وشددت على أنه يجب على البائع قبل إفراغ الشقة للمشتري لدى وزارة العدل، تسجيل بيانات المعاملة من خلال خدمة ضريبة التصرفات العقارية عبر موقع الهيئة الإلكتروني، ودفع الضريبة المستحقة بنسبة 5% من قيمة الشقة.
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