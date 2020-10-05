وظائف لحملة الشهادة الثانوية والدبلوم في مكافحة المخدرات

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب «جندي أول، جندي» لحملة الشهادة الثانوية والدبلوم وذلك بدءًا من اليوم الإحد، وحتى العاشرة صباح الخميس المقبل.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– جندي أول

والمتطلبات: الثانوية أو ما يعادلها مع دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة سنة فأكثر بعد الثانوية للتخصصات المطلوبة وللاطلاع على التخصصات:

وذكرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، حاجتها كذلك لوظيفة:

– جندي

والمتطلبات: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وفيما يتعلق بشروط القبول فهي كالتالي:

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

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– أن يكون حَسَنَ السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يكون سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

– أن لا يكون موظفًا في جهة حكومية.

– أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم إجراءات واختبارات القبول كافة.

– أن يكون حاصلًا على المؤهلات المطلوبة لكل رتبة.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

وشددت على أهمية أن تُعبَّأ الحقول بمنتهى الدقة، وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

والتقديم من هنا