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الإرياني يطالب بتدخل فوري لرفع الحصار عن تعز

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني القصف المتواصل الذي تشنه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالأسلحة الثقيلة على مدينة تعز والذي يستهدف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين والنازحين.

واعتبر الإرياني أن ما تمارسه ميليشيا الحوثي من قصف للأحياء السكنية بمدينة تعز يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي لأبناء المحافظة التي تصدت بكل بسالة للمشروع الإيراني وأداته الحوثية.

واستغرب الوزير اليمني استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث إزاء هذه الجرائم والانتهاكات التي قال إنها ترقى لمرتبة جرائم الحرب.

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وطالب الإرياني بتدخل فوري وفاعل للضغط على ميليشيا الحوثي لوقف جرائمها وانتهاكاتها ورفع الحصار على محافظة تعز تنفيذا لاتفاق السويد.

وفي الإطار نفسه، ناقش السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر والمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، (الأحد)، التقدم المحرز في تنفيذ “اتفاق الرياض”.

جاء ذلك في لقاء بينهما عبر الاتصال المرئي، جرى خلاله التأكيد على دعم جهود غريفيث للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

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