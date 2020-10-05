وقالت طيران الإمارات، إن إضافة تلك الوجهات الخمس يوسع شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 99 وجهة. وأوضحت طيران الإمارات، استئناف الرحلات إلى بودابست فى 21 أكتوبر الجارى، وإلى بولونيا ودوسلدورف وهامبورج فى أول نوفمبر وإلى ليون فى 4 نوفمبر.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخطوط الإماراتية توسع شبكتها فى أوروبا إلى 31 وجهة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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