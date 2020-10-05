ارتفاع إصابات كورونا فى سوريا إلى 4366 حالة

وحسب المعطيات التى نشرتها وزارة الصحة السورية، ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 205 حالات، بينما بلغ عدد حالات التعافى من الفيروس 1155 حالة، بعد الإعلان عن شفاء 12 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وتشير إحصاءات الوزارة لتوزع الإصابات إلى أن معظم إصابات اليوم تم تسجيلها فى حلب بواقع 17 إصابة، تلتها دمشق بـ 10 إصابات و4 فى اللاذقية، وإصابتين فى كل من: حمص وحماة والقنيطرة، والأخيرة هى التى تم تسجيل حالة الوفاة فيها اليوم.