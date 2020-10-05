عاجل.. انفجار ضخم بمنطقة جنزور غرب طرابلس

أفادت مصادر ليبية، بوقوع انفجار كبير فى موقع بمنطقة جنزور غرب طرابلس، جاء ذلك فى نبأ عاجل أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.



أفادت مصادر ليبية، بوقوع انفجار كبير فى موقع بمنطقة جنزور غرب طرابلس، جاء ذلك فى نبأ عاجل أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية. وبحسب المصادر الليبية، فأن الانفجار يُرجح بأنه مخزن ذخيرة لإحدى المجموعات المسلحة فى المنطقة.

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