اشتباكات عنيفة بين ميليشيات حكومة الوفاق فى طرابلس

أكدت وسائل إعلام ليبية، اليوم الإثنين، اندلاع اشتباكات بين ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق فى العاصمة طرابلس، مشيرة إلى استخدام الميليشيات للأسلحة المتوسطة خلال تلك المواجهات.





يشار إلى أن رئيس حكومة الوفاق الليبية المستقيل، فايز السراج، كان ظهر أمس الأحد فى ضيافة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان. وجاءت الزيارة، عقب أقل من شهر على إعلان السراج لاستقالته، فى إجراء أعربت أنقرة حينه عن انزعاجها بشأنه، حيث قال السراج إنه سيستقيل ويسلم مسؤولياته الى السلطة التنفيذية، التى ستنبثق عن لجنة الحوار برعاية الأمم المتحدة بنهاية أكتوبر الجارى، وفقًا لقناة "سكاى نيوز عربية".

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