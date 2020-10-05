أمير الكويت مهنئا السيسى بنصر أكتوبر: جسد الروابط التاريخية بين البلدين

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أن ملحمة حرب أكتوبر الخالدة، التى استبسلت خلالها القوات المسلحة المصرية، شهدت امتزاج الدماء الكويتية والمصرية، وجسدت بصورة جلية الروابط الأخوية والتاريخية والوطيدة التى تجمع البلدين الشقيقين.





جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعث بها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الإثنين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر. وأعرب أمير الكويت خلال البرقية عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للانتصارات المجيدة فى حرب السادس من أكتوبر، متمنيا للرئيس السيسى دوام الصحة والعافية، ولمصر الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار. وفى السياق ذاته، بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس السيسى.

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