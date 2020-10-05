عارف النايض: مبادرة القاهرة حققت وقف إطلاق النار وأوقفت التمدد التركى

وفى حواره مع "وكالة أخبار ليبيا 24"، قال النايض إن مبادرة القاهرة تحديدًا استطاعت أن تصنع إطارًا أمنيًا استراتيجيًا أوقف التمدد التركى إلى الشرق، وصنع وقفا لإطلاق النار، مضيفًا أن نجاح مؤتمر جنيف مرهون بشفافية وجدية البعثة الأممية.
وتابع رئيس تكتل إحياء ليبيا: "إذا كانت البعثة واضحة ومنصفة وأحسنت الاختيار، فسينجح الحوار المرتقب. وإذا أخلت بأى شرط من تلك الشروط فسيفشل الحوار". إلا أنه توقع بشكل كبير أن تنجح المساعى الليبية الليبية الجارية حاليا، خاصة إذا توجت باجتماعات حوارية حقيقية وصادقة فى القاهرة قريبا، تنجح فى الوصول إلى تفاهمات تقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وبلدية عاجلة، وإلى تأسيس جديد للدولة الليبية الموحدة والآمنة والمستقرة والمزدهرة.
وأشار السياسى الليبى إلى أن "مسار الحوار العسكرى قطع شوطا طويلاً، ليس فقط فى الجلسة الأخيرة فى الغردقة، ولكن فى الست جلسات المضنية السابقة التى استضافتها الشقيقة مصر مشكورة، على مدى السنوات الماضية".
وشدد النايض على أن "بناء المؤسسات هو السبيل الأقوم لإقامة الدولة الليبية، وأن الشخصنة، أى التركيز على أشخاص بعينهم، هو ما يدمر كل محاولات بناء الدولة".
كما نوه إلى ضرورة التركيز على بناء المؤسسات، بما فى ذلك المؤسسة العسكرية الليبية الشاملة لكل الليبيين والحامية لكل الليبيين، مؤكدًا على أن الأخبار التى نتجت عن جلسة الحوار فى الغردقة إيجابية، ويبدو أن خطوات حقيقية قد تم إنجازها نحو المَأْسَسَةِ والتنسيق العسكرى الليبى الليبى.
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