بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تحت شعار”المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصوُّر المستقبل” يتقدم رئيس قسم العلوم الاجتماعية والتربية الوطنية بتعليم الطائف الأستاذ / محمد بن عزيز الشهري ومشرفوا القسم بأجمل عبارات الشكر والتقدير لكل معلم ومعلمة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم هذا العام تحت شعار”المعلمون: القيادة في أوقات الأزمات وإعادة تصوُّر المستقبل” . والتي فرضت فيه التحديات غير المسبوقة التي أوجدتها جائحة فيروس كورونا “كوفيد- 19” قيوداً على نُظم التعليم التقليدي وقد استطاع المعلمين بجهودهم المميزة من قيادة مسيرة العملية التعليمية وإنجاح التعليم عن بعد فكان لجهودهم جميل الأثر على استمرار التعليم والذي جسد مدى الولاء والمحبة للوطن وأبنائه. ما أشرقت في الكون أي حضارة الا وكانت من ضياء معلمِ … شكرا لكل معلم ومعلمة في الخليج والوطن العربي والإسلامي . اظهر المزيد

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قسم العلوم الاجتماعية بتعليم الطائف يبعث رسالة شكر لكل معلم ومعلمة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.