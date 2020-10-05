وزارة الدفاع تعلن عن توفر وظائف شاغرة

أعلنت وزارة الدفاع؛ الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية، اليوم، توافر عدد (1493) وظيفة. وأوضحت الوزارة أن الوظائف، بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة. ولتفاصيل أكثر وللتقديم على الوظائف الدخول على: https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/133.aspx https://talents.msd.med.sa اظهر المزيد

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