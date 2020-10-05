وزارة الدفاع تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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أعلنت وزارة الدفاع؛ الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية، اليوم، توافر عدد (1493) وظيفة.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف، بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة.
ولتفاصيل أكثر وللتقديم على الوظائف الدخول على:
https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/133.aspx
https://talents.msd.med.sa
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