وزير العدل يحيل 7 قضاة ‏لمجلس التأديب

وافق رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وزير العدل، الدكتور وليد ‏الصمعاني، على إحالة 7 قضاة إلى دائرة التأديب ‏بالمجلس.‏

وجاء قرار الإحالة نتيجة مسببات ‏مختلفة، منها استغلال بعضهم لنفوذه الوظيفي لغايات شخصية، ‏أو الإخلال بواجباتهم الوظيفية، كارتكاب عددٍ من المخالفات ‏الإجرائية، بالإضافة للتغيُّب والتأخُّر عن أوقات الدوام الرسمي، ‏والتهاون في إنجاز الأعمال‎.‎

يُشار أن الأدوات الرقابية والمتابعة من قبل المجلس الأعلى ‏للقضاء تحول دون أيّ محاولة لاستغلال الوظيفة القضائية، إذ يتم ‏تحويل المخالفين إلى دائرة التأديب بالمجلس للنظر فيها وفق ‏أحكام نظام القضاء، والتي قد تصل عقوبتها إلى إنهاء الخدمة‎.‎