وليامز : أمامنا فرصة حقيقية تمهد الطريق لإنهاء النزاع الليبى

قالت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفانى وليامز، اليوم الاثنين، إن حل الأزمة الليبية أولوية قصوى للأمم المتحدة، مؤكدة أن أمامنا فرصة حقيقية تمهد الطريق لإنهاء النزاع الليبى.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، دعت وليامز، جميع الأطراف للمشاركة بملتقى الحوار الليبى، معربة عن أملها فى التوصل لاتفاق سياسى شامل يرضى جميع الليبيين. ودعت المبعوثة الأممية إلى ليبيا للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق حل سياسى للأزمة الليبية.

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