العراق : سقوط 5 جرحى فى أول انفجار بالفلوجة منذ عامين

أصيب 5 أشخاص جراء انفجار دراجة مفخخة استهدفت دورية للشرطة وسط مدينة الفلوجة العراقية، اليوم الإثنين، فى أول انفجار تشهده المدينة منذ تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابى قبل عامين.





وقال مصدر أمنى، إن "الدراجة انفجرت قرب كافيتريا بمدينة الفلوجة، استهدفت دورية للشرطة، مما أسفر عن إصابة خمس أشخاص بينهم عنصرين أمنيين". وفى تغريدة له على "تويتر"، عقب وقوع الانفجار، قال رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى، إن الغرض من الانفجار "ترهيب سياسى". وأضاف: "خابوا وخسئوا لن نسمح بعود أيامهم السوداء"، فى إشارة لتنظيمى القاعدة وداعش الإرهابيين.

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