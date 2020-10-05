واشنطن تهدد بفرض عقوبات على من يعطل توحيد المؤسسات الليبية

وبحسب الشبكة، جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى مع مسؤول أمريكى فى القاهرة، مساء اليوم، لبحث توحيد مؤسسات ليبيا، مؤكدًا على تمسك واشنطن بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

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