وقالت الوزارة فى بيان صحفى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنى قادم من الخارج، و1823 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 52 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5297 حالة، كما سُجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 110 حالات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يسجل 1824 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.