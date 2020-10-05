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إصابة فلسطينى فى مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلى بالضفة

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عبير العدوى 2020-10-05 20:55 0 تبليغ

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وقالت مصادر فلسطينية، إن الشاب أصيب عند حاجز "عناب" شرق طولكرم، وترك ينزف على الأرض، دون توفر معلومات حول مدى إصابته أو هويته. 

وفى بيان، قال جيش الاحتلال الإسرائيلى: "رصدت قوات الجيش ثلاثة فلسطينيين يلقون زجاجات حارقة بالقرب من موقع عسكرى فى بلدة مدنية بالمنطقة".

وأضاف: "رد الجنود بإطلاق النار نحو الفلسطينيين ورصدوا إصابة أحدهم"، لافتًا إلى أنه لم تقع إصابات فى صفوف القوات الإسرائيلية التى تقوم بتمشيط المنطقة بحثًا عن الفلسطينيين الأخرين.

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صافرات الإنذار فى غلاف قطاع غزة، وقالت "القناة 13" الإسرائيلية، إن "سكان غلاف غزة يتحدثون عن سماع دوى انفجار بعد انطلاق صفارات الإنذار".

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه فى أعقاب إطلاق صافرات الإنذار، تم تحديد عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة باتجاه الأراضى الإسرائيلية، موضحًا أن القذيفة سقطت فى منطقة مفتوحة دون التسبب بأضرار أو إصابات.

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