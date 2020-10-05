رئيس إحياء ليبيا: هوس الإخوان بالاستحواذ على السلطة يهدد مفاوضات المغرب

قال الدكتور عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، إن المفاوضات الخاصة بليبيا فى المغرب تعانى من إشكال بنيوى عميق هو سبب تعرقلها حتى الآن، وقد يؤدى إلى انهيارها بالكامل، وهو الهوس العجيب لدى جماعة الإخوان بالاستحواذ على كل شىء، بداية بالاستحواذ على مجلس الدولة نفسه بل وعلى سلطة التشريع.





وأضاف النايض فى حواره لـ "وكالة أخبار ليبيا 24"، أنه بحسب "اتفاق الصخيرات"، يجب أن يكون مجلس الدولة مجلسا استشاريا فقط، وألا يزاحم مجلس النواب كونه السلطة التشريعية الشرعية فى ليبيا، مضيفًا أن مجلس الدولة كان يجب أن يتكون من كل النواب المنتخبين فى 2012 للمؤتمر الوطنى العام.

وتابع: "واقعيًا، أقصت جماعة الإخوان المسلمين و(كتلة الوفاء) سابقا جميع منافسيها فى المؤتمر الوطنى العام، خاصة أولئك الذين احترموا نتائج انتخابات 2014، وسلّموا السلطة إلى البرلمان المنتخب الجديد. (كتلة 94) مثلا، وهى كتلة ضخمة، استُبعدت بالكامل. فكانت النتيجة أن أصبح (مجلس الدولة) حكرًا على جماعة الإخوان المسلمين، ويُقاد من قبل أحد أبرز أعضائها السيد خالد المشرى".

وأشار إلى أن الجماعة استبعدت حتى بعض الشخصيات والكتل الأخرى، ككتلة الدكتور عبد الرحمن السويحلى وزملائه. للأسف، كل بيانات المستبعدين والمهمشين لم تُجدِ شيئا، واقتصر تمثيل (مجلس الدولة) فى مفاوضات المغرب على فريق من الإخوان المسلمين وحلفائهم، موضحا أن الاستحواذ لا يقتصر على التمثيل، للأسف، ولكن على منهجية ونية التفاوض، والحيل القانونية التى لجأ إليها الإخوان فى موضوع المصرف المركزى الليبى خير مثال على ذلك. يتنازلون على رئاسات شكلية، ويستحوذون على تركيبات حاكمة على المؤسسات.

وحذر النايض من أن الشارع الليبى محتقن، وأن الناس كرهوا أى مجموعات سياسية تتقاسم المناصب، لافتًا إلى حيل الإخوان فى التفاوض، فبداية يرسلون وفدا معقولا ومختلطا نوعا ما. وبعد أن يترسخ المسار التفاوضى، يرسلون فرقهم المحترفة من الإخوان المخضرمين، مدعومين بأعداد كبيرة من "المستشارين"، ويقيمون "غرف عمليات" تعمل ليلا ونهارا على تحقيق مآربهم ومكاسبهم.

وأضاف أن الشارع الليبى محتقن غربا وشرقا وجنوبا، والناس سئموا وكرهوا منظر أى مجموعات سياسية وهى تتقاسم المناصب والغنائم والمزايا.