النايض: تأجيل الانتخابات الرئاسية مرارًا هو السبب الرئيسى للصراع فى ليبيا

وأشار النايض فى تصريحاته لـ"وكالة أخبار ليبيا 24"، إلى أن آخر تأجيل رسمى حصل عند جلوس البرلمان المنتخب فى 2014، حيث أقر البرلمان أن اختيار رئيس ليبيا يجب أن يكون عبر انتخابات رئاسية مباشرة، وحسب مقررات "لجنة فبراير" والترتيبات الانتخابية التى تضمنتها، ولا يزال ذلك القرار (ورقمه 5 لسنة 2014) ملزما للجميع، لأنه صدر بنصاب كامل وأغلبية مطلقة.
وتأبع: للأسف، لا يزال البرلمان يؤجل الإعلان عن الانتخابات الرئاسية، رغم اتفاقه مع جميع الأطراف على إجراء تلك الانتخابات فى ديسمبر 2018، بموجب "اتفاق باريس".
وأوضح رئيس تكتل إحياء ليبيا، أن رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج لا يزال يماطل فى إعلان موعد الانتخابات رغم إعلانه لمبادرة بالخصوص فى مطلع 2017، ورغم حديثه مؤخرًا عن انتخابات فى مارس 2021، إلا أنه لم يدفع المبالغ التى لا زالت "مفوضية الانتخابات" تطلبها منذ سنوات لإجراء الانتخابات.
وأضاف، أنه مع ذلك دفع بالمخالفة مبالغ طائلة ـ بحسب تقرير الرقابة لسنة 2017 ـ لأعضاء هيئة إعداد مسودة الدستور الليبى، لتمرير مسودة تطيل أمد الأجسام القائمة لمدة تترواح بين سنة ونصف إلى سنتين، وعرضة للطعن من كافة المكونات الليبية وشريحة واسعة من النسيج الاجتماعى.
وأكد النايض على أن الطريق الأسهل والأمثل والأكثر دستورية هو أن تقتصر المفاوضات الجارية على تحديد تاريخ وآليات إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة التى اتفق على إجرائها جميع النواب، بما فى ذلك السراج نفسه فى القرار 5 لسنة 2014.
واختتم، بأنه بهذه الطريقة يستطيع الليبيون أن يسترجعوا شرعية مؤسساتهم وأن يختاروا ويفوّضوا من يشاؤون من خلال صناديق الانتخابات، لا من خلال الصفقات والمحاصصات، ولا من خلال الحروب والصراعات.
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