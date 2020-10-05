المشاهير بين مطرقة الشهرة وسندان التشهير

الشهرة في حد ذاتها طموح مشروع لأي فردٍ منّا وأذكى شعلة هذا الطموح لدى الكثير منّا في هذا الزمن ميلاد ضيف تقني جديد في حياتنا استقبله الكثير منّا بالترحاب البالغ والاهتمام الكبير ومنحه الكثير من الوقت والجهد وهذا الضيف يعرف علمياً واجتماعياً بإسم “وسائل التواصل الاجتماعي” والذي أحدث وجوده نقله نوعية وقفزة ضخمة في مجال التواصل بين البشر والأهم من ذلك أنه أحدث نقلة جبارة في مجال نقل المعلومة وسرعة وصولها ولكن هذه الوسائل كما أن لها أصدقاء يؤمنون بإيجابياتها فإن لها أيضاً أعداء يعلنون صراحةً تحفظهم عليها ويُصرّحون علانيةً بحجم ضررها وعِظَمْ سلبياتها حالها في ذلك حال وسائل التواصل السابقة لها كالتلفاز والمذياع والصحف والتي تباينت سابقاً الآراء حولها أيضاً رغم أنها كانت في وقت من الأوقات وسائل التواصل الوحيدة التي كان الجميع يتابع محتواها ويستسقي الأخبار من خلالها وكلا هاذين النوعين من التقنية القديم منها والحديث وُجد ويوجد كما ذكرت آنفاً أناسٌ يرحبون بها ويثنون عليها ويشيدون بمدى جودتها إيماناً منهم بتأثيرها الإيجابي البالغ على الفرد والمجتمع بينما هنالك آخرون غيرهم يهاجمونها ويقللون من شأنها وشأن القائمين عليها إما من باب الشعور بعدم أهميتها أو من باب التقليل من مدى نفع محتواها ومصداقية وحسن نوايا المتميزين فيها وأخص بالذكر في حاضرنا المعاش “مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي” محور الحديث الذين أصبح الجميع يطلق عليهم حالياً لقب “مشاهير السوشل ميديا” والذين هم ودورهم الذي تتباين الآراء حول جدوى وجوده كما أشرت أعلاه لُبّ هذا المقال.

إن ممّا لا شك فيه أن الواقع الراهن يؤكد على فاعلية دور “مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي” وقوة تأثيرهم سلباً أو إيجاباً على المجتمع شاء ذلك من شاء وأباه من أبى فمن الناحية الإيجابية وهي ناحية يجب على الجميع تشجعيها ودعمها والعمل على زيادة انتشار محتواها وتأييده، وجود شريحة عريضة ينتمي لها مشاهيرٌ كُثُر تقدم في وسائل تواصلها مواد مهمة ومفيدة تواكب النهضة التي تعيشها هذه البلاد حالياً وتعمل كرافد أساسي يُسلط الضوء على أبرز معالم هذه النهضة ويُظهر دورها التنموي وتفرعاته المتركزة في تحقيق طموحات قيادة هذا البلد بالصورة الإيجابية التي تليق بها كما أنها لها دور فعّال في علاج بعض الظواهر والمظاهر السلبية التي يعني منها بعض أفراد المجتمع وفي الطرف المقابل هنالك أيضاً شريحة واسعة للأسف من هؤلاء المشاهير على النقيض من ذلك تماماً، شريحة جُلّ اهتمامها يتركز على مواضيع ذات قيمة متواضعة جداً سواءً عَلِمَ أصحابها بذلك أم لم يعلموا ويعمل أفراد هذه الشريحة بكثافة على تسويق أمور شكلية وسطحية ولا أكون متجنياً عليها إن قلت “تافهة”، تسهم هذه الأمور مجتمعة في إعاقة تطوير وتنمية العقل والوعي الفردي والجمعي لشرائح عدة في مجتمعنا وخاصةً شريحة صغار السن واليافعين والذين هم كما هو معروف أكثر شريحة تتأثر وبسرعة بأي أمور تتابعها وتهتم بها خاصةً السلبي منها وذلك لصغر عمرها من جهة وقلة خبرتها من جهة أخرى الأمر الذي جعل ويجعل منها فريسة سهلة تقع عادةً في براثن تفاهة الأمور التي تتابعها وتجذب انتباهها فيتأثرون في المحصلة سلباً بها ويتبنونها بل ويساهمون لاحقاً في نشرها لذا فإن كل من يقوم بنشر مثل هذه الترّهات مشهوراً كان أو غير مشهور يستحق الهجوم عليه والتعريض به جرّاء دوره الهدّام الذي أثبت الواقع أنه لا لبس في وجوده ولا لبس في تأثيره، دورٌ تقتضي المصلحة العليا للوطن والمواطن تحجيمه وتقويمه وتصويبه طوعاً أو كرهاً.

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وأقول أخيراً إن حقائق الواقع تؤكد أن التعامل الإيجابي مع مستجدات التقنية أمرٌ في غاية الأهمية شريطة التثبت من جدواه الفردية والمجتمعية والتأكد من تأثيره الإيجابي عليهما وهذا التعامل الإيجابي يقع أمر تفعيله والحث عليه والتأكد من وجوده على عاتقنا جميعاً راعٍ ورعيّة فلكل منّا دور يجب عليه القيام به فالمسؤولية مسؤولية جماعية ومشتركة ولا يختصّ بها طرفٌ دون آخر.

كتبه: احمد بني قيس