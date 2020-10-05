التحالف: إحباط هجوم حوثي إرهابي وشيك جنوب البحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين عن اكتشاف وتدمير زورق حوثي مفخخ ومسير عن بعد بالقرب من الصليف.

حيث قال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي “إحباط هجوم إرهابي وشيك من قبل ميليشيات الحوثي جنوب البحر الأحمر حيث تم اكتشاف وتدمير زورق حوثي مفخخ ومسير عن بعد بالقرب من الصليف”.

وأضاف المالكي “ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مستمرة بتهديد خطوط الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب”.