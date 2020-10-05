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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق طولكرم 

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أفادت قناة روسيا اليوم فى خبر يفيدبأن شابا فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة عيناف المقامة على أراضي شرق طولكرم.

وأضافت أن الشاب فارق الحياة إثر تلقيه طلقات نارية بزعم إلقائه زجاجة حارقة.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أشارت إلى أن شابا أصيب مساء الاثنين برصاص القوات الإسرائيلية على حاجز "عناب" شرق طولكرم.

ونقلت عن شهود عيان قولهم إنهم شاهدوا شابا ملقى على الأرض بالقرب من الحاجز وهو ينزف، ولم تعرف هويته.

وأضاف الشهود أن القوات الإسرائيلية أغلقت الحاجز من كلا الاتجاهين، ومنعت المركبات من العبور، ما تسبب في حدوث اكتظاظ واختناقات مرورية في المكان.

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