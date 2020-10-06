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قلق كويتى بسبب التهاون فى الالتزام باشتراطات الوقاية من كورونا

0 نشر
أحمد إسماعيل 2020-10-06 02:12 0 تبليغ

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وعبرت عن القلق إزاء مظاهر التراخى والتهاون فى الالتزام بالاشتراطات والتعليمات الصحية، وفقا لـ"سكاى نيوز عربية".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة فى الكويت، الإثنين، عن تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس ، ليرتفع إجمالى الوفيات فى البلاد إلى 628 حالة.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 567 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 107 آلاف و592 حالة، من بينهم 129 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

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