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إقالة وزير الثقافة التونسى بسبب كورونا

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شريف على 2020-10-06 03:28 0 تبليغ

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وكلف المشيشى وزير السياحة التونسى الحبيب عمار، بتسيير أعمال وزارة الثقافة، لحين تكليف آخر خلفا للزيدى، الذى كان أول وزير "كفيف" يتقلد منصبا وزاريا فى تونس منذ استقلالها عام 1956.

وجاء هذا القرار بعد شهر واحد من نيل الحكومة التونسية الجديدة ثقة البرلمان، فى مطلع سبتمبر، بسبب رفض الزيدى وقف الفعاليات الثقافية والفنية ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس .

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى تونس، قرار الزيدى باستمرار هذه الفعاليات، واعتبروه "تمردا" على القرارات العليا للدولة التونسية.

وكان وليد الزيدى قد شارك فى وقفة احتجاجية نظمها فنانون تونسيون بمدينة الثقافة، أمس الإثنين، للتنديد بقرار رئيس الحكومة بحظر الفعاليات الثقافية خلال الأسبوعين القادمين.

 

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