وكلف المشيشى وزير السياحة التونسى الحبيب عمار، بتسيير أعمال وزارة الثقافة، لحين تكليف آخر خلفا للزيدى، الذى كان أول وزير "كفيف" يتقلد منصبا وزاريا فى تونس منذ استقلالها عام 1956.
وجاء هذا القرار بعد شهر واحد من نيل الحكومة التونسية الجديدة ثقة البرلمان، فى مطلع سبتمبر، بسبب رفض الزيدى وقف الفعاليات الثقافية والفنية ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى تونس، قرار الزيدى باستمرار هذه الفعاليات، واعتبروه "تمردا" على القرارات العليا للدولة التونسية.
وكان وليد الزيدى قد شارك فى وقفة احتجاجية نظمها فنانون تونسيون بمدينة الثقافة، أمس الإثنين، للتنديد بقرار رئيس الحكومة بحظر الفعاليات الثقافية خلال الأسبوعين القادمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقالة وزير الثقافة التونسى بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.