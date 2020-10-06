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الجيش اليمنى يحرز تقدما جديدا فى مأرب

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بسنت فاروق 2020-10-06 08:25 0 تبليغ

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وقال المركز الإعلامى للجيش: "إن قوات الجيش الوطنى مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية شنت هجوماً واسعاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة فى جبهة ماهلية جنوب محافظة مأرب".

وأشار المركز إلى أن المعارك" أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف المليشيات الحوثية إلى جانب خسائر أخرى فى المعدات القتالية".

وأكد المركز أن المعارك تزامنت مع "غارات دقيقة لطيران التحالف استهدفت تعزيزات كانت فى طريقها إلى المليشيات الحوثية وأسفرت عن تدمير عربتين وعدد من الدوريات ومصرع كل من كانوا على متنها".

وتدور مواجهات مستمرة بين الجيش اليمنى والميليشيات الحوثية فى عدة جبهات، وسط جهود دولية متكررة بهدف حل الصراع المستمر منذ 6 سنوات، والذى أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية فى العالم.

 

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