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تطبيق توكلنا يوضح شروط حجز موعد فحص كورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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أوضح تطبيق توكلنا التابع لوزارة الصحة، شروط حجز موعد فحص .
وقال التطبيق عبر حسابه الرسمي في تويتر: “حجز موعد فحص كورونا يلزم التأكد من أن الحالة غير مصاب، وعدم وجود حجز مسبق، وعدم وجود نتيجة سابقة لم تظهر، ووجود مراكز “تأكد” في نطاق 100كلم”.

‏‎‎‎جاد ذلك ردا على تساءل تلقاه تطبيق توكلنا عبر تويتر من إحدى المتابعين تشكو من عدم معرفتها حجز موعد عبر التطبيق.

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