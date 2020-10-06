تطبيق توكلنا يوضح شروط حجز موعد فحص كورونا

أوضح تطبيق توكلنا التابع لوزارة الصحة، شروط حجز موعد فحص كورونا.

وقال التطبيق عبر حسابه الرسمي في تويتر: “حجز موعد فحص كورونا يلزم التأكد من أن الحالة غير مصاب، وعدم وجود حجز مسبق، وعدم وجود نتيجة سابقة لم تظهر، ووجود مراكز “تأكد” في نطاق 100كلم”.

‏‎‎‎جاد ذلك ردا على تساءل تلقاه تطبيق توكلنا عبر تويتر من إحدى المتابعين تشكو من عدم معرفتها حجز موعد عبر التطبيق.