وظائف شاغرة في الهيئة العامة للجمارك

كشفت الهيئة العامة للجمارك، عن توفر وظائف شاغرة بمجال الأمن السيبراني، لحملة البكالورويوس.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالي “مهندس أول أمن سيبراني، مهندس أمن سيبراني”، ويُشترط فيها درجة البكالورويوس و3 سنوات خبرة على الأقل، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

يُشار إلى أن التقديم بدأ أمس الاثنين وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب وذلك من خلال الرابط التالي هنـــــــــــا .