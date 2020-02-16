نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج جاد شويري يحكي لـ "الفجر الفني" تفاصيل تعاونه الجديد مع جورج وسوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد سلطان الطرب جورج وسوف، لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية والتي تحمل اسم "صاحي الليل"، بالتعاون مع المخرج جاد جويري.



والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحى، وتوزيع سليمان دميان، وإنتاج شركة أنغامي، ومن إخراج جاد جويري، الذي تعاون معه في أغنيته الأخيرة "ملكة الروح"، والتي حققت نجاحا كبيرا ونالت إعجاب جماهير الوسوف.



وقال المخرج جاد جويري في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" الأغنية تتقارب من أغاني الوسوف القديمة ولكن بإحساس وتوزيع جديد، وكليب يناسب قيمة الوسوف.



من ناحية أخرى قدم جورج وسوف، ما يقرب من 20 ألبوم وعشرات الأغناني الفردية مثل "كلام الناس، طبيب جراح، حلف القمر، ملكة جمال الروح، حال الجريح" وآخرهم "سكت الكلام".



وكانت انتشرت شائعة مؤخرا بـ وفاته، إثر إصابته بأزمة قلبية، الأمر الذي أصار الجدول بين محبي الوسوف، وسرعان ما رد الوسوف من خلال "إستوري" على حسابه الشخصي على وقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وفي تعليق على صورة كاريكاتيرية له، قال "لمخترع إشاعة انو مت بقلو: عبيب ألبي".

يذكر أن آخر أعمال المخرج جاد جويري، كليب "لو قامت القيامة" للمطربة اللبنانية لولا جيفان، وهى من كلمات هاني صاور، ألحان محمد مدين.

