بعد مرور شهرين على طرحها.. Sour candy لـ ليدي جاجا تحقق ٧٢ مليون مشاهدة

حققت أغنية sour candy للنجمة العالمية ليدي جاجا وفريق black pink ،نحو ٧٢ مليون مشاهدة بعد مرور شهرين على طرحها. وحقق ألبوم النجمة العالمية ليدي جاجا الجديد Chromatica أكثر من ٥٠ مليون مشاهدة بعد مرور أكثر من شهر على طرحه بقناته الرسمية بموقع يوتيوب. وتصدرت ليدي جاجا لائحة بيلبورد الموسيقية بألبومها الجديد الذي يحمل اسم Chromatica الذي طرح قبل أسابيع، لتسجل نجاحا جديدا في مسيرتها الفنية. ويتضمن ألبوم ليدي جاجا الجديد ديو غنائي مع الموسيقي الشهير ألتون جون والمغنية الامريكية اريانا غراندي.

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