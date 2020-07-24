ٌقائمة عروض أفلام الكلاسيكيات بـ مهرجان فينيسيا

أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن برنامج أفلام كلاسيكيات دورته الـ77 والتي تقام في الفترة من 2 - 12 سبتمبر المقبل. وتضم قائمة الأفلام: CHRONICLE OF A LOVE CLAUDINE THE YOUNG GIRL LATE SEASON SEDUCED AND ABANDONED Advertisements THE LAST SUPPER VENGEANCE IS MINE THE RICKSHAW MAN YOU ONLY LIVE ONCE SERPICO GOODFELLAS كان لوكا زايا حاكم إقليم فينيتو الإيطالى، قد أكد في وقت سابق أن مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى سيعقد كما هو مخطط له سبتمبر المقبل، مع انحسار تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد.



ويقوم المهرجان حاليا بإنشاء ساحتين في الهواء الطلق، فيما تترأس النجمة العالمية صاحبة الأوسكار كيت بلانشيت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

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