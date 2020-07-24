أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن برنامج أفلام كلاسيكيات دورته الـ77 والتي تقام في الفترة من 2 - 12 سبتمبر المقبل.
وتضم قائمة الأفلام:
CHRONICLE OF A LOVE
CLAUDINE
THE YOUNG GIRL
LATE SEASON
SEDUCED AND ABANDONED
THE LAST SUPPER
VENGEANCE IS MINE
THE RICKSHAW MAN
YOU ONLY LIVE ONCE
SERPICO
كان لوكا زايا حاكم إقليم فينيتو الإيطالى، قد أكد في وقت سابق أن مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى سيعقد كما هو مخطط له سبتمبر المقبل، مع انحسار تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد.
ويقوم المهرجان حاليا بإنشاء ساحتين في الهواء الطلق، فيما تترأس النجمة العالمية صاحبة الأوسكار كيت بلانشيت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ٌقائمة عروض أفلام الكلاسيكيات بـ مهرجان فينيسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.