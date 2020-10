ٌقائمة عروض أفلام الكلاسيكيات بـ مهرجان فينيسيا

أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن برنامج أفلام كلاسيكيات دورته الـ77 والتي تقام في الفترة من 2 - 12 سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة الأفلام:

CHRONICLE OF A LOVE

CLAUDINE

THE YOUNG GIRL

LATE SEASON

SEDUCED AND ABANDONED

THE LAST SUPPER

VENGEANCE IS MINE

THE RICKSHAW MAN

YOU ONLY LIVE ONCE

SERPICO

GOODFELLAS

كان لوكا زايا حاكم إقليم فينيتو الإيطالى، قد أكد في وقت سابق أن مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى سيعقد كما هو مخطط له سبتمبر المقبل، مع انحسار تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد.



ويقوم المهرجان حاليا بإنشاء ساحتين في الهواء الطلق، فيما تترأس النجمة العالمية صاحبة الأوسكار كيت بلانشيت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.