تحت رعاية الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والبيت الفنى للمسرح، تقدم فرقة المسرح القومى وفرقة مسرح المواجهة من إعداد وإخراج تامر كرم مسرحية "حلم سعيد".

العرض المسرحي سوف يتاح للجمهور بالمجان عبر صفحة وزارة الثقافة على موقع الفيديوهات يوتيوب يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2020. ومن المنتظر أن يبدأ فى تمام الساعة 11 مساء عبر الرابط التالى:

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض مسرحية حلم سعيد ضمن مبادرة وزارة الثقافة للبقاء بالمنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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