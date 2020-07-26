نشر الفنان أحمد الفيشاوى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورا من كواليس فيلم 30 مارس. وكتب الفيشاوى معلقا على الصور: "شخصية علي من كواليس فيلم ٣٠ مارس .. أحب أشكر كل شخص أشتغل في العمل ده و بالأخص أحمد خالد موسي .. بجد كلكوا هايليين". اقرأ أيضا: يذكر أن أبرز أعمال أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم. حقق فيلم "ولاد رزق" إيرادات مرتفعة فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمهيدا لطرحه قريبا.. أحمد الفيشاوى ينشر صور من كواليس فيلم 30 مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.