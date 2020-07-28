شفاء نجمة بوليوود أيشواريا راي من فيروس "كورونا"

خرجت نجمة بوليوود الهندية الشهيرة، أيشواريا راي، من المستشفى بعدما تبين أن نتائج اختبارها لفيروس "كورونا" المستجد سلبية.

وأعلن النجم الهندي أبهيشيك باتشان، عبر حسابه على موقع "تويتر" عن خروج زوجته أيشواريا راي وابنتهما "أراديا" من المستشفى، وسيعودان إلى المنزل.

بينما أشار إلى أنه ما زال هو ووالده نجم بوليوود الشهير، أميتاب باتشان، في المستشفى للعلاج من فيروس "كورونا" المستجد.