نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنانة إنجي وجدان لـ"الإبراشي": الشتيمة والتنمر بقت زي "صباح الخير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة إنجي وجدان، أن الفنان يتقبل النقد ولكن لا يتقبل السب أو التنمر أو التجريح، موضحة أنها كانت تتعرض لهجوم وتنمر شديد فى السابق وكانت تتأثر منها ومع مرور الوقت اعتادت على ذلك.

وتابعت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، "لكن أنا قررت أن كل شوية هنزل بوست لحد متنمر.. من قبيل أفضح متنمر بالقانون".