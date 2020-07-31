نشر الفنان حمدى الميرغني صورة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام". وهنأ متابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك قائلًا:"كل سنة وانتم طيبين يا طيبين ". اقرأ أيضًا: يذكر أن احدث أعمال حمدي الميرغني مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة الفنان أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن. المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى. ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كل سنة وأنتم طيبين يا طيبين.. حمدي الميرغنى يهنئ متابعيه بعيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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