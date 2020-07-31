وعلق على الصورة قائلًا:"كل سنة وانتم طيبين.. عيد أضحى سعيد". اقرأ أيضًا: وكان آخر أعمال محمد عبد الرحمن مسلسل "الواد سيد الشحات" فى شهر رمضان الماضى والذى شارك فى بطولته إلى جانب احمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد محمود وسامى مغاورى وعدد من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالجلابية.. محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر يهنئ متابعيه بعيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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