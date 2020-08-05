ولذلك، تواصل "دوت الخليج الفني"، مع مصدر خاص مقرب من نادين نجيم، للوقوف على حقيقة الأمر، وأكد لنا أن كل هذه الأخبار التي نشرت لا أساس لها من الصحة.
وأضاف المصدر أن هذه الأقاويل مجرد شائعات وأن نادين نجيم بخير وتتمتع بصحة جيدة هي وعائلتها.
وتابع المصدر: نادين تعرضت لإصابة بعد الانفجار وذهبت للمستشفى لاتخاذ الاجراءات اللازمة ولكن أؤكد على أنها بخير وبصحة جيدة.يذكر أن ماحدث في بيروت قد أثار حالة من الغضب والحزن الشديد بين صفوف رواد السوشيال ميديا، كما عقب عدد كبير من المشاهير على ماحدث وأعربوا عن حزنهم الشديد على هذا الحادث ومانجم عنه من مصابين وشهداء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص.. "دوت الخليج الفني" يكشف حقيقة دخول نادين نسيب نجيم وعائلتها في قوائم المفقودين بعد انفجار بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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