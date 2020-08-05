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شاهد.. آثار تدمير منزل إليسا بسبب انفجار بيروت

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نشرت النجمة اللبنانية  اليسا مجموعة من الصور لمنزلها المُدمَّر نتيجة الانفجار الأليم الذي هز بيروت، مساء أمس. 

وكتبت إليسا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر:" انفدت بل الحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا ؟ مين يرجعلنا بيروت؟؟؟ ".

وتسبب انفجار بيروت في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط الكثير من الجرحى".

وقال مراسل فرانس 24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

وأفاد المراسل بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.

ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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