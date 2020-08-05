شاهد.. آثار تدمير منزل إليسا بسبب انفجار بيروت

الأليم الذي هز بيروت

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مساء أمس.

نشرت النجمة اللبنانية اليسا مجموعة من الصور لمنزلها المُدمَّر نتيجة الانفجار

وكتبت إليسا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر:" انفدت بل الحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا ؟ مين يرجعلنا بيروت؟؟؟ ".

وتسبب انفجار بيروت في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط الكثير من الجرحى".

وقال مراسل فرانس 24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.