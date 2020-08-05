عقب انفجار بيروت.. جو أشقر يطمئن جمهوره على صحته عبر "دوت الخليج الفني"

طمأن الفنان اللبناني جو أشقر، جمهوره على صحته عقب انفجار لبنان، والذي وقع أمس ونتج عنه العديد من القتلى والمصابين.

وقال جو، في تصريح لـ"دوت الخليج الفني": "الحمد لله أنا والعائلة بخير".

وتصدرت لبنان قوائم الأكثر تغريدًا وتدوينًا عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، واستغل العالم ذلك الهاشتاج لدعم دولة لبنان في ازمتها الحالية وتقديم النعي للمصابين والضحايا.

جدير بالذكر أنه حدث أمس انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه العديد من القتلى والمصابين

