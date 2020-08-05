وقال جو، في تصريح لـ"دوت الخليج الفني": "الحمد لله أنا والعائلة بخير".
وتصدرت لبنان قوائم الأكثر تغريدًا وتدوينًا عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، واستغل العالم ذلك الهاشتاج لدعم دولة لبنان في ازمتها الحالية وتقديم النعي للمصابين والضحايا.
جدير بالذكر أنه حدث أمس انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه العديد من القتلى والمصابين
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عقب انفجار بيروت.. جو أشقر يطمئن جمهوره على صحته عبر "دوت الخليج الفني" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.