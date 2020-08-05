وكتب "فهمي"، تعليقا على الصورة قائلا: "اللهم احفظ لبنان وسائر البلاد العربيه من كل سوء، اللهم آمين"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات متضامنين مع حادث لبنان الأليم قائلين: "اللهم احفظ لبنان من كل شر"،"اللهم آمين".
ويذكر أن اللبنانيين فجعو بحدوث انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية
وانتشرت عدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها صعود الدخان والأدخنة في موقع الإنفجار وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المطرب أحمد فهمي يدعم الشعب اللبناني عقب انفجار بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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