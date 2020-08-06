إليسا تحقق مليون و٤٠٠ ألف مشاهدة بأغنية حبة اهتمام.. فيديو

حققت أغنية حبة اهتمام للفنانة اللبنانية إليسا مليون و ٤٠٠ ألف مشاهدة بعد مرور أيام قليلة على طرحها بقناة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع يوتيوب.

أغنية حبة اهتمام من كلمات أمير طعيمة ألحان زياد برجي وتوزيع أحمد إبراهيم.

ألبوم إليسا الجديد يتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية مفاجأة باللغة الفرنسية هي إعادة

لأغنية النجمة الراحلة داليدا Mourir sur scène التي سبق أن أدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس في نوفمبر عام 2019 ولاقت ترحيبا من الجمهور ما شجع إليسا على إعادة تسجيلها.

وسبق أن أطلقت إليسا وروتانا أغنيتين منفردتين في الفترة الماضية من الألبوم لاقتا نجاحا كبيرا وكانتا "تريند" هما: "هنغني كمان وكمان" في ظل جائحة كورونا، التي شاركتها في أغنيتها المصورة النجمة هيفا وهبي، وأغنية "قهوة الماضي".