عمرو دياب يتصدر يوتيوب بـ مالك غيران

تصدر برومو أغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "مالك غيران" تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصد 425,272 مشاهدة.

الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان من الفلولكلور وتوزيع سالفاتور جاناتشي ونابوتشودونوسور بولي.

وظهر عمرو دياب، خلال الأغنية، فى العديد من الأماكن السياحية فى مصر، وخلال تواجده على مركب بنهر النيل، حيث أبرز جمال مصر المتأصل فى حضارتها ومبانيها التاريخية، فضلًا عن أن الأغنية احتضنت في كلماتها جميع محافظات مصر بطريقة مبهرة، بالإضافة إلى الصورة التي حققت عنصر جذب للجمهور.

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب ألبوم "سهران" والذى ضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي، وشهد الألبوم مفاجأة بتعاونه لأول مرة مع ابنته جانا، والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول، مدير أعمال عمرو دياب، في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح".