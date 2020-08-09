وقالت نادين :"من ها اللحظة من المشفى اخدت قرار.. راح اترك البلد واعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما اضل ببلد حاكمينه زعران وموت.. بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكرًا".
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كانت نادين نسيب نجيم نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في إنستجرام للحظة إصابتها داخل شقتها حيث كانت "قريبة جدًا" من انفجار مرفأ بيروت المروع.
وكتبت «نادين» فوق المقطع: "اللحظة المشؤومة! كنت ماسكة التلفون وصرخت.. هل قد كنت قريبة بشكر الله ألف مرة إنه بعدني عايشة".
ووفقًا للفيديو وقفت الفنانة اللبنانية تصور لحظة اندلاع الحريق من نافذة شقتها، وفجأة انفجر المرفأ، وانطلقت نحوها موجة الانفجار فدمرت شقتها وسقطت نجيم على الأرض.
وظهرت صرختها القوية أثناء سقوطها على الأرض مع صوت تحطم الزجاج وفجأة انقطع التصوير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عقب إصابتها فى أحداث انفجار لبنان .. نادين نجيم تعلن عن قرار جريء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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