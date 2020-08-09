عقب إصابتها فى أحداث انفجار لبنان .. نادين نجيم تعلن عن قرار جريء

نشرت الفنانة نادين نجيم تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلن فيه عن قرار جرئ بعد الاحداث المؤسفة التى تعرضت لها لبنان وتحديدا انفجار مرفأ بيروت و الذى اسفر عن اصابتها واجرائها عملية جراحية.

وقالت نادين :"من ها اللحظة من المشفى اخدت قرار.. راح اترك البلد واعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه احسن ما اضل ببلد حاكمينه زعران وموت.. بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكرًا".

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كانت نادين نسيب نجيم نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في إنستجرام للحظة إصابتها داخل شقتها حيث كانت "قريبة جدًا" من انفجار مرفأ بيروت المروع. Advertisements وكتبت «نادين» فوق المقطع: "اللحظة المشؤومة! كنت ماسكة التلفون وصرخت.. هل قد كنت قريبة بشكر الله ألف مرة إنه بعدني عايشة".